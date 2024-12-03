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DHA

28 Kasım Perşembe gecesi saat 22.45 sularında Pendik Batı Mahallesi'ndeki 23 Nisan Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir motosikletli kurye, dörtyol kavşağında solundan gelen bir otomobile yol vermek amacıyla durdu. Ancak aynı yönden hızla ilerleyen bir başka otomobil, kuryeye çarparak olay yerinden kaçtı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI, CEZAYI YEDİ

Kazanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen otomobil sürücüsü Y.Ç., kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Y.Ç.'ye, kavşaklarda hızını düşürmemek, tehlikeli şekilde şerit değiştirmek ve kaza yerini terk etmek suçlarından toplam 5 bin 331 lira idari para cezası kesildi.

Olay, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Emniyet yetkilileri, benzer durumların önüne geçmek için denetimlerin artırılacağını vurguladı.