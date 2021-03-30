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    Pendik'te otomobil hırsızlığı

    Bir binaya giren 2 hırsız evde bulunan otomobil anahtarını alıp, evin önünde park halinde duran hafif ticari aracı çaldı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 11:04
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    Pendik'te otomobil hırsızlığı

    İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine giren iki hırsız, evden hafif ticari aracın anahtarını alıp dışarı çıktı.

    KAPININ ÖNÜNDEKİ ARAÇLA KAÇTILAR

    Hırsızlar daha sonra evin önünde bulunan aracı çalıştırarak ortadan kayboldu. O anlara şahit olan apartman görevlisi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

    Pendik'te otomobil hırsızlığı VİDEO

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Apartman görevlisi durumu araç sahibine bildirirken, otomobil sahibi ise polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    İki hırsızın otomobili çalma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Pendik te otomobil hırsızlığı #1

    Pendik te otomobil hırsızlığı #2

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