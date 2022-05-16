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    Pendik'te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı

    Orta şeritte seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü, anlık hamleyle sol şeride geçti. Durumu fark eden otomobil sürücüsü, frene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • 16.05.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:11
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    Pendik'te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı

    İstanbul Pendik'te, TEM Bağlantı Yolu'nda sahil istikametine giden hafriyat kamyonu şoförü, şerit değiştirerek sol şeride geçti.

    DHA'nın haberine göre; o sırada arkadan gelen ve kamyonun önüne çıktığını gören otomobilin sürücüsü Özgür Kocatürk, frene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Pendik'te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı

    Otomobil sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu

    Kamyonun bir süre yolda durakladığı daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #1

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #2

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #3

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #4

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #5

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #6

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #7

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #8

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #9

    Pendik te şerit değiştiren kamyon korku dolu anlar yaşattı #10


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