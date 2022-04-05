Pendik'te terk edilen bebeğin annesi yakalandı

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı bebeğin yoğun bakıma alınmasının ardından, annesinin fuhuş yaptığı öğrenildi. Anne Ebru S., savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

İstanbul'da Pendik'te geçtiğimiz günlerde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, ihbar üzerine gittiği boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yaparak, gönülleri kazanmıştı.

Durmaz, 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını vermişti. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

İstanbul'da terk edilen bebeği Acil Tıp Teknikeri emzirdi

ANNEYİ BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsü izlendi.

Ebru S.'nin, Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.

BEBEĞİ BIRAKIP FUHUŞ YAPTI

Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde, eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı.

Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.