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Pendik’te, yanan evde altın ve dövizlerini aradı

Pendik’te, yanan evde altın ve dövizlerini aradı

Çıkan yangında küle dönen evine giren Zülfiye Bulut, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile içinde para ve döviz olan çantalarını yanan eşyaların arasında buldu.