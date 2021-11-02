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- Pendik’te, yanan evde altın ve dövizlerini aradı
Pendik’te, yanan evde altın ve dövizlerini aradı
Çıkan yangında küle dönen evine giren Zülfiye Bulut, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile içinde para ve döviz olan çantalarını yanan eşyaların arasında buldu.
- İHA
- 02.11.2021 - 12:57
- Güncelleme : 02.11.2021 - 12:58
İstanbul’un Pendik ilçesinde, Zülfiye Bulut isimli bir kadının evinde geçtiğimiz günlerde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Evde bulunan eşyalar, kullanılamaz hale geldi.
ALTIN VE DÖVİZLERİNİ BULABİLMEK İÇİN EVE GİRDİ
Ev sahibi Bulut, altın ve döviz cinsinden paralarının bulunduğu çantaları bulmak için küle dönen eve girdi.
Bulut’a yardım etmek için itfaiye erleri de küle dönen evde çalışmalar başlattı.
Pendik’te, yanan evde altın ve dövizlerini aradı VİDEO
ÇANTALAR, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Yanan eşyalar arasında didik didik arama yapan ekipler, bilezik künye gibi altınların ve bir miktar döviz cinsinden paranın bulunduğu iki ayrı çantayı bularak sahibine teslim etti.
Altınlarına kavuşan Bulut, buruk da olsa bir mutluluk yaşadı.