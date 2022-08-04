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    Pendik'te yola atlayan yaya kazaya neden oldu

    İETT otobüsü şoförünün, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için ani fren yaparak durmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.
    • 04.08.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:45
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    Pendik'te yola atlayan yaya kazaya neden oldu

    İstanbul'un Pendik ilçesi Aydınlı Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü şoförü, elindeki pazar arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen yayayı görünce ani fren yapıp aracını durdurdu.

    Aynı yönde ilerleyen taksi de duramayarak İETT otobüsüne arkadan çaptı.

    Daha sonra başka bir İETT otobüsünün taksiye çarpmasıyla araçta hasar meydana geldi.

    Kazayı yara almadan atlatan yaya ise bir süre sonra gözden kayboldu.

    O anlar kamerada

    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için şoförünün fren yaptığı İETT otobüsünün durduğu, arkadan gelen taksinin otobüse çarptığı ve çift katlı otobüsün taksiye çarptığı görülüyor.

    Pendik'te yola atlayan yaya kazaya neden oldu VİDEO

    Pendikte zincirleme kaza kamerada -1

    Pendikte zincirleme kaza kamerada -2

    Pendikte zincirleme kaza kamerada -3

    Pendikte zincirleme kaza kamerada -4


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