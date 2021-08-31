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Pendik'te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi

Pendik'te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi

Seyir halindeki tırın ticari taksiye çarpması sonucu, bir otomobil ve bir tır daha kazadan etkilendi. Zincirleme kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ticari taksi ise hurdaya döndü.