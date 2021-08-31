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- Pendik'te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi
Pendik'te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi
- İHA
- 31.08.2021 - 17:53
- Güncelleme : 31.08.2021 - 17:57
İstanbul Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde zincirleme kaza yaşandı.
Seyir halinde olan tır şoförü, seyir halinde olan 34 TGB 12 plakalı ticari taksiye çarptı.
ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI
Feci çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari taksi, önce tünel duvarına ardından yoldaki 41 AET 805 plakalı otomobile, otomobil de kontrolden çıkarak tıra çarptı.
Pendik'te zincirleme kaza yaşandı: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi VİDEO
SÜRÜCÜLER YARALANDI
2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hurdaya dönen ticari taksi şoförü ağır yaralanırken, kazaya karışan diğer sürücü ise hafif yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılark tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların tünelden çekilmesiyle sonlandı.