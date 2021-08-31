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    Pendik'te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi

    Seyir halindeki tırın ticari taksiye çarpması sonucu, bir otomobil ve bir tır daha kazadan etkilendi. Zincirleme kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ticari taksi ise hurdaya döndü.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 17:57
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    Pendik'te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi

    İstanbul Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde zincirleme kaza yaşandı.

    Seyir halinde olan tır şoförü, seyir halinde olan 34 TGB 12 plakalı ticari taksiye çarptı.

    ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

    Feci çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari taksi, önce tünel duvarına ardından yoldaki  41 AET 805 plakalı otomobile, otomobil de kontrolden çıkarak tıra çarptı.

    Pendik'te zincirleme kaza yaşandı: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi VİDEO

    Pendik te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi #1

    SÜRÜCÜLER YARALANDI

    2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hurdaya dönen ticari taksi şoförü ağır yaralanırken, kazaya karışan diğer sürücü ise hafif yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Pendik te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağır yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılark tedavi altına alındı.

    Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların tünelden çekilmesiyle sonlandı.

    Pendik te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi #3

    Pendik te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi #4

    Pendik te zincirleme kaza: 2 tır ile 2 otomobil birbirine girdi #5

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