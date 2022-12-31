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    Pendik'te zincirleme trafik kazası meydana geldi

    Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri bebek 2 kişi yaralandı.
    • 31.12.2022 - 15:45
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    Pendik'te zincirleme trafik kazası meydana geldi

    İstanbul Pendik D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Maltepe istikametinde, saat 14.00 sıralarında, 3 aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içerisinde sıkışan Anne Tuğçe Ay ve bebeği Aysel Ay kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Kazada yara almadan kurtulan çocuk Burak Şahin Ay ise ağlayınca itfaiye ekipleri moral verdi.

    2 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Sağlık ekipleri, kazada yaralanan anne ve bebeği ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Trafik yoğunluğu oluştu

    DHA'nın haberine göre; kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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