Pendik’teki cinayetin nedeni ortaya çıktı İlaç firmasında şoför olarak çalışan 46 yaşındaki adamı öldürdüğü iddia edilen şüpheli ile onun kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişi, gözaltına alındı. Şüphelinin, şoförü bir süre önce kavga ederken kulağını ısırdığı için intikam amacıyla öldürdüğü belirlendi.

DHA İstanbul’daki bir ilaç firmasında şoför olarak çalışan 46 yaşındaki Ömer Coşkun, Pendik Çamçeşme Mahallesi’ndeki evine gireceği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. 12 Haziran Pazar günü saat 17.10 sıralarında yaşanan saldırıda yaralanan Coşkun, hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış yolunu tespit ederek inceleme başlattı. Cinayet silahını bahçeye attı Bir evin bahçesinde yapılan aramada, tabanca ile siyah renkli bere ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet siyah saplı ekmek bıçağı ele geçirildi. Şüphelinin bahçeye girip çıktığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kimliğini tespit ettiği şüpheli Özkan A.’yı gözaltına aldı. Kaçmasına yardım eden kardeşi de yakalandı Ağabeyi Özkan A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A. da polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada Özkan A.’nın, bir süre önce Ömer Coşkun ile kavga ettiği belirlendi. Kulağını ısırdığı için öldürdü Bu kavga sırasında Ömer Coşkun’un kulağını ısırmasını hazmedemeyen Özkan A.’nın, saldırıyı intikam amacıyla planladığı belirlendi Polisteki işlemleri tamamlanan Özkan A. ile Hakan A. adliyeye sevk edildi.