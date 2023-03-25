Pendik'teki otel yangınında ölen gencin babası: Deprem bölgesinde yaşıyorduk

DHA

İstanbul Pendik'te dün sabah saatlerinde 7 katlı bir otelin 5. katında yangın çıktı.

Kısa sürede tüm oteli saran yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Can Yetim'in ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Adli Tıp Kurumu'nun önünde konuşan baba Oktay Yetim şu ifadeleri kullandı:

24 yaşındaydı, eski askerdi. Düzgün bir işi yoktu, zaten deprem bölgesinde yaşıyorduk. Osmaniyeliyiz. En son 4 gün önce eve geldi. Son görüşmemiz de 4 gün önce oldu. Beni, Pendik Asayiş Şube aradı, hastaneye gittik. Orada polis bize yanan bir ceset olduğunu söyledi. Daha sonra Adli Tıp'ta teşhis etmeye geldik. DNA testi verdim, oğlum çıktı.