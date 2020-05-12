İstanbul'da bir fırının çalışanları, pide siparişi aldıkları için bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, dışarı çıkamadıkları için gıda ihtiyaçlarını siparişle karşılıyor.

"O BÖLGEYE SİPARİŞ VEREMEZSİN" DEYİP TEHDİT ETTİ

İstanbul Bulgurlu'da yaşanan olayı anlatan fırın işletmecisi Mehmet Çepni, kendilerine 65 yaş üstü bir vatandaştan gelen pide siparişini götürdükten sonra, dernek başkanı olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından, "O bölgeye sipariş götüremezsiniz" diyerek kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

Pide siparişi alan fırına saldırdılar

8 KİŞİ, ELLERİNDE BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDI

Yaklaşık 15 dakika sonra da 8 kişilik bir grubun, ellerinde sopalar ve bıçaklarla kendilerine saldırdığını anlatan Mehmet Çepni, kendisi, kardeşi ve oğlunun yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya daseslenen Çepni, şunları söyledi:

"Sayın Bakanım Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Bunlara müsaade etmesinler. Gerekli cezaları almalarını sağlasınlar"