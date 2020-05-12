Dolar
7.0655
-0.1074%
Euro
7.6417
-0.0993%
Altın
1696.53
-0.0577%
Borsa
97792.23
-0.0541%
G. Altın
385.516
-0.1331%
Bitcoin
60730.53
-2.7792%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 18 C

    Pide siparişi alan fırına saldırdılar

    İstanbul'da bir fırının çalışanları, pide siparişi aldıkları için bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2020 - 01:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Pide siparişi alan fırına saldırdılar

    Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, dışarı çıkamadıkları için gıda ihtiyaçlarını siparişle karşılıyor.

    "O BÖLGEYE SİPARİŞ VEREMEZSİN" DEYİP TEHDİT ETTİ

    İstanbul Bulgurlu'da yaşanan olayı anlatan fırın işletmecisi Mehmet Çepni, kendilerine 65 yaş üstü bir vatandaştan gelen pide siparişini götürdükten sonra, dernek başkanı olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından, "O bölgeye sipariş götüremezsiniz" diyerek kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

    Pide siparişi alan fırına saldırdılar

    8 KİŞİ, ELLERİNDE BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDI

    Yaklaşık 15 dakika sonra da 8 kişilik bir grubun, ellerinde sopalar ve bıçaklarla kendilerine saldırdığını anlatan Mehmet Çepni, kendisi, kardeşi ve oğlunun yaralandığını belirtti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya daseslenen Çepni, şunları söyledi:

    "Sayın Bakanım Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Bunlara müsaade etmesinler. Gerekli cezaları almalarını sağlasınlar"

    Görüş Bildir