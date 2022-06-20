Pınar Gültekin davasında Cemal Metin Avcı'nın avukatından tepki çeken savunma

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı 23 yıl hapis cezası alırken, duruşma sırasında Avcı'nın avukatının ifadeleri ise tartışma yarattı.

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına bugün devam edildi.

Duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Karar açıklandı

Pınar Gültekin cinayetinde karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrikle 23 yıla indirildi.

Yargılanan tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar verildi.

Avukatından skandal savunma geldi

Tüm Türkiye bu kararı az bularak haklı isyanlarını dile getirirken, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın savunmasını yapan avukatından skandal savunma geldi.

"Durup dururken Pınar'ı öldüreyim demedi"

Avukat savunmasında, "Müvekkilim durup dururken gideyim şu Pınar'ı öldüreyim dememiştir." dedi.

"Canavarca hisle hareket etmedi"

Müvekkilinin canavarca cinayet işlemediğini savunan avukat, "Müvekkil, canavarca hisle hareket etse başka türlü öldürürdü ellerini bağlayarak vs şekilde öldürürdü ama müvekkil, maktül hiç hareket etmediğini anlayınca gidip benzin alıp yakmıştır, amacı suç delillerini gizlemektir.

"İtiraf etmeseydi, maktülün cesedi bulunamazdı"

Adalet tecelli etsin deniyor ama müvekkilim itiraf edip cesedin yerini gösterdiği için bu aşamaya gelinmiştir yoksa maktulün cesedinin bulunması mümkün değildi." savunmasında bulundu.

Pınar Gültekin'in ailesi verilen hapis kararına isyan etti

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