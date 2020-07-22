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    Pınar Gültekin'in katilinin kan donduran ifadesi

    Pınar Gültekin'in katili olan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın, soğukkanlılıkla verdiği ifadesindeki korkunç gerçekler dehşete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 12:53
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 12:53
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    Pınar Gültekin'in katilinin kan donduran ifadesi

    Muğla'da Pınar Gültekin'i canice katleden Cemal Metin Avcı, ifadesindeki bazı cümleleri reddetti.

    Tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında soğukkanlılıkla verdiği ifadesinde olayın ayrıntılarına değindi.

    ÖNCE YUMRUK ATTI

    Cinayet günü Pınar Gültekin'in kendisini arayarak buluşmak istediğini ardından Pınar'ı dedesine ait olan bağ evine götürdüğünü söyleyen katil zanlısı, bağ evinde aralarında çıkan tartışmanın ardından Pınar'a yumruk atarak yere düşürdüğünü söyledi.

    PINAR HAREKETSİZ KALINCA NE YAPACAĞINI DÜŞÜNDÜ

    Yere düşmesini sağladıktan sonra yerde de birkaç kez vurduğu ve bu şekilde Pınar'ın hayatını kaybettiğini dile getiren katil Avcı, olaydan sonra bir süre tepkisiz kaldığını, 5-10 dakika boyunca ne yapacağını düşündüğünü aktardı.

    CANİ KATİLİN AKLINA VARİLDE YAKMA FİKRİ BÖYLE GELDİ

    İfadesinde, "Herkesin öğrenmesinden çok korktum, aklıma ailem geldi ne yapacağımı düşündüm." cümlelerini kullanan 1 çocuk babası katil Avcı'nın, aklına varil geldi.

    Pınar Gültekin'in katilinin kan donduran ifadesi #1

    İFADELERİNDE ÇELİŞKİLİ DAVRANDI

    Bağ evinin bahçesinde kullanılan varilin içerisine Pınar Gültekin'in cansız bedenini koyduğunu itiraf eden katil zanlısı, Pınar'ı yakmaya çalıştığını aktardı.

    Daha sonra aslında varile yakmak için koymadığını ve olay yerinden ayrıldığını ve kendi giysisinin üzerine kanlarının bulaştığını ifade etti.

    PINAR'A ULAŞILAMASIN DİYE UĞRAŞTI

    Bu noktada korktuğunu ve Pınar'ın telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığını ifade eden katil Avcı, "Pınar'ın telefonu ile benzin almak için aracıma bindim. İlk önce yayla tarafına Keyifoturağı civarına gittim. Oradan geri döndüm. Pınar, Akyaka'da kaldığı için telefonu Akyaka'da sinyal versin diye Akyaka'ya doğru yola çıktım. Akyaka kavşağına vardığımda geçitten yeni yapılan yerden geri döndüm. Akyaka'da kavşağa 1-2 kilometre kala sim kartı telefondan çıkartıp dişimle ısırararak kırdım, parça parça edip camdan attım." cümleleriyle ifadesine devam etti.

    Pınar Gültekin'in katilinin kan donduran ifadesi #2

    1,5 LİTRELİK BENZİN ŞİŞELERİ ALDI

    Daha sonra tekrar Muğla'ya dönerek kıyafetlerini değiştirdiğini aktaran katil zanlısı, petrol istasyonuna giderek 1,5 litrelik şişelerde benzin ve aracına mazot aldığını söyledi.

    CESEDİ YAKTI

    Cani Cemal Metin Avcı, döndüğü bağ evindeki Pınar'ın cansız bedenini içine koyduğu varili benzinle ateşe verdiğini soğukkanlılıkla anlattı.

    GÖRGÜ TANIĞI VAR

    Cesedi yaktığı sırada bağ evindeki bir komşunun olay anına şahit olduğunu belirten katil zanlısı, kendisini gören yaşlı kadının "Yangın çıkacak" diye kendisine seslendiğini, kendisinin de "Plastik kasalar var onları yaktım" dediğini söyledi. Bunun üzerine kadının "Bu havada yangın çıkar yakma" deyip olay yerinden uzaklaştığını aktaran katil zanlısı, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi iş yerine gitti.

    HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ İŞE GİTTİ

    İş yerindeyken ara ara cinayetin işlendiği bağ evine giderek, Pınar'ın cansız bedeninin yanıp yanmadığını kontrol ettiğini söyleyen katil zanlısı, gece 23:00 sıralarında yanan varilin içine su dökerek ateşi söndürdüğünü aktardı.

    Pınar Gültekin'in katilinin kan donduran ifadesi #3

    ARTAN İŞ MALZEMESİ İLE CESEDİ DONDURDU

    Hiçbir şey olmamış gibi evine giderek uyuduğunu itiraf eden soğukkanlı katil zanlısı, olanları kimseye anlatmadı. Ertesi gün öğleden sonra dükkandan yemek yemek için çıkıp yaylaya gittiğini söyleyen Avcı, kendi işi ile ilgili artan malzemeleri yayladaki bağ evine götürdüğünü, orada da artan malzemelerle Pınar'ın cesedinin içinde bulunduğu varile dökerek dondurmaya çalıştığını belirtti.

    VARİLİ CESEDİN BULUNDUĞU YERE BIRAKTI

    Cani katil, aracının arkasındaki vinci kullanarak varili araca yükleyip Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu noktaya götürdü.

    TEK BAŞINA İŞLEDİ

    Savcının kendisine yönelttiği "Cinayeti tek mi işledin" sorusuna evet yanıtını veren katil, korktuğu için kimseye söyleyemediğini belirtti.

    İFADESİNİ REDDETTİ

    Savcı soruşturması sırasında, daha önce jandarmada verdiği ifadede bazı şeyleri reddeden Cemal Metin Avcı, savcının kendisine neden reddttiğine dair yönelttiği soruya, "Bu ifademde de avukatım dahi gerçeği bilmiyordu, ben çok korkmuştum." dedi.

    Pınar Gültekin'in katilinin kan donduran ifadesi #4

    Pınar Gültekin'in katilinin kan donduran ifadesi #5

    Pınar Gültekin'in katilinin kan donduran ifadesi #6

    Pınar Gültekin'in katilinin kan donduran ifadesi #7

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