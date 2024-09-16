Piyade Er Mustafa Alemdar, gözyaşlarıyla toprağa verildi Ağrı'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Er Mustafa Alemdar, memleketi Sakarya'da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

İHA

Ağrı'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Er Mustafa Alemdar (20), askeri tören eşliğinde Karasu'nun Gölköprü Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Alemdar'ın cenaze namazını Karasu İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi kıldırdı.

BİRLİĞİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

Cenaze namazının ardından Mustafa Alemdar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak kortej eşliğinde Gölköprü Mahalle Mezarlığı'na kadar taşındı.

Alemdar, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Cenaze törenine Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demirci, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)