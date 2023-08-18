PKK talimatıyla orman yakanlara para verdiği öne sürülen zanlı tutuklandı Adana polisinin yaptığı operasyonda bölücü terör örgütü PKK talimatıyla orman yakanlara para aktardığı öne sürülen 5 şüpheliden 1’i tutuklandı. Şüphelilerin, bu zamana kadar 2 milyon TL finanse edildiği öğrenildi.

İHA

Geçtiğimiz yıllarda özellikle turizm bölgelerindeki ormanlarda sıkça yangın çıktı.

Bu yangınlar incelemeye alındığında çoğunun sabotajla çıkarıldığı öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da, önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri ve PKK/KCK’nın eylemleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Yurt dışı kaynaklı finanse edildiler

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, çalışmasını derinleştirdi.

Yapılan analiz çalışmalarında; PKK/KCK’nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı finanse edildiği belirlendi.

Daha önce düzenlenen ve 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, incelenen HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi.

Pençe Harekatı'nın düzenlendiği tarihleri seçtiler

Şüpheliler S.Ö., İ.H.A., N.D., A.D. ve S.İ. isimli kadının, sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşif ile eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların, dağıtımını yaptığı öne sürüldü.

Yapılan çalışmada, söz konusu finans desteğinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya karşı başlattığı sınır ötesi Pençe-Kilit Harekatı’nın düzenlendiği tarihlerde gerçekleştirildiğini belirledi.

2 milyon TL...

Şüphelilerin bu zamana kadar 2 milyon TL finanse edildiği tespit edildi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen TEM ekipleri, Adana merkezli 3 ilde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

1'i tutuklandı

Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.