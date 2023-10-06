PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel hakim karşısında HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkan ve Mehmetçik ile girdiği çatışmada öldürülen terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora tanık olarak dinlendi. Anne Bora, Güzel'in gelini olduğunu, oğlunu görmeye beraber gittiklerini söyledi.

DHA

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin en büyük skandallarından biri geçtiğimiz yıl ortaya çıktı...

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile HDP'li eski Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in birlikte çekildikleri fotoğraflar tespit edildi.

Öldürülen teröristlerin üzerindeki materyallerden elde edilen görüntüler Türkiye'de büyük ses getirdi.

Milletin Meclis'ine giren HDP'lilerin nasıl PKK ile iç içe olduğunun belgelenmesi büyük tepkiye neden oldu.

7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi

Fotoğrafları ortaya çıkınca hakkında fezleke hazırlanan ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in yargı süreci devam ediyor.

Geçen yıl 2 Eylül'de sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanan ve tutuklanan Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güzel ve avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

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Teröristin annesi tanık olarak dinlendi

Mahkeme heyeti başkanı, terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora'nın tanık olarak dinleneceğini bildirdi.

SEGBİS ile duruşmaya katılan Songül Bora, Semra Güzel'in kendisinin gelini olduğunu, oğlu Volkan Bora ile Güzel'in sözlendiğini söyledi.

Bora, 5 yıldır oğlunu görmediği için Güzel'den yardım istediğini iddia etti.

"Semra Güzel ile birlikte gittik"

Diyarbakır'dan Şırnak'a gidip, oradan sınırı geçtiklerini belirten Songül Bora, "Semra Güzel Kürtçe biliyordu, bu nedenle birlikte gittik. Sınırdan geçtikten sonra bir minibüse bindik, 10-15 dakika gittikten sonra araçtan indik. 2 kişi yanımıza geldi, bizi aldılar. 1-2 saat kadar yol gittik. O arada gözlerimiz bağlıydı.

Üzerlerinde silah vardı. Telefonlarımız da alındı. Bu kişiler ile Semra konuştu. Oğlum Volkan Bora'nın orada olmadığını söylemişler Semra'ya; ancak ben yine de beklemek istedim.

Sabah yine 'Burada değil' dediler. Akşam 17.00 gibi yanıma oğlum geldi. Biraz oturduktan sonra çevreyi gezdik, fotoğraf çektik. Oğlumla konuştuk. Bizden başka sivil yoktu. 2 gece kaldık. Dönerken bizi yine bir araca bindirdiler ve aldıkları yere bıraktılar" dedi.

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"Benim aileyle aramdaki bağ hiçbir zaman kopmadı"

Tanık beyanının ardından söz alan sanık Semra Güzel şunları kaydetti:

Songül Bora, dil bilmediği için ben yardımcı oldum. Çünkü yer ve yol bilmiyorduk. İfadesinde benim aleyhime bir şey olmadığını düşünüyorum. Keşke bu şekilde karşılaşma olmasaydı.



Benim aileyle aramdaki bağ hiçbir zaman kopmadı. Malatya'ya da sık sık gidip gelirdim. Taziye sürecini de birlikte geçirdik. O dönem çekilme süreci olduğu için gazeteciler de oraya bırakılırdı. Bir annenin oğlunu görme isteğini söyledim. Kişiler gelip, bizimle diyalog kurdu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)