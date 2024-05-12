Haberler



3. Sayfa



Polis memurunun plakasız motosikletliyi kaçmamaya ikna ettiği anlar kamerada

Polis memurunun plakasız motosikletliyi kaçmamaya ikna ettiği anlar kamerada Plakasız olmadığı için polisten kaçan motosiklet sürücüsü polis memurunun, "Beni dinle, kaçmazsan kazanırsın. Hırlı mısın hırsız mısın bakayım" sözleri üzerine ikna olurken o anlar polisin kask kamerasına anbean yansıdı.