Polis ekipleri trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmıyor.
Düzenlenen denetimlerle kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edilerek gerekli ceza işlemleri uygulanıyor.
Kovalamaca kısa sürede son buldu
Bu kez kural ihlali motosiklet sürücüsünden geldi...
Trafikte plakasız seyreden motosikletli polisin radarına girerken, kovalamaca başladı.
İkilinin konuşması kameraya yansıdı
Kovalamaca sonunda motosiklet sürücüsünü durması için ikna eden polis memurunun o anları kask kamerasına yansıdı.
"Polisten hırsız korkar"
Görüntülerde, kaçan motosiklet sürücüsüne durursa kazanacağını söyleyen polis, "Hırlı mısın hırsız mısın bekle göreyim. Kim korkar polisten hırsız korkar, ehliyetin yoksa yok. Olabilir." diyerek sürücüye yardımcı olacağını belirtti.
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