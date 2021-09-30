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    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı

    Katıldığı yemek programının ardından adı sık sık olaylara karışan Murat Özdemir, bu kez de gazeteci ve polislere sataştı. O anları canlı yayın yaparak duyuran şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 17:02
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    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı

    Murat Özdemir, MasterChef Türkiye ile adını duyurmasının ardından papağanına eziyet ederek küfrettiği görüntüler nedeni ile yarışmadan diskalifiye edilmişti.

    Yaşanan olaydan bir süre sonra sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis ve jandarmaya küfrettiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Özdemir, yolda polislere para teklifinde bulundu.

    YİNE AYNI HATAYI YAPTI

    Adı sıkça olaylarla anılan şahıs, yeni bir olaya daha imza attı.

    Daha önce aracını kaldırım üzerine park etmesi nedeni ile kendisine ceza kesilen Özdemir'in, aynı yere kendisine ait minibüsü park etmesi yeni bir olaya neden oldu.

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı #1

    "BİZİM PARAMIZ ÇOK"

    Yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi ile birlikte görüntü çeken gazetecilere ve polis ekiplerine sataştığı anları, sosyal medya hesabında canlı yayın açarak duyurdu.

    Polislere dönerek, "Bizim paramız çok, bırakın ceza kessinler” diyen şahıs, tüm uyarılara rağmen yayını devam ettirince ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı VİDEO

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı #2

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı #3

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı #4

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı #5

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı #6

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı #7

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı #8

    Polise sataşırken canlı yayın açan MasterChef Murat, gözaltına alındı #9

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