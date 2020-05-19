Dolar
6.8769
-0.1249%
Euro
7.5031
-0.1211%
Altın
1736.7
0.2522%
Borsa
101982.96
2.2199%
G. Altın
384.18
0.1344%
Bitcoin
65478.32
-1.7553%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 araca çarptı

    Karaman'da Narko tim ekibinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle, 2 araca çarpıktan sonra yakalanırken aracın içinden 2 hamile kadın çıktı.
    • DHA
    • 19.05.2020 - 06:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 araca çarptı

     

    Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Narko tim ekipleri takibe aldıkları 06 FE 3020 plakalı otomobili, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada 2 araca çarptı. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Valilik kavşağında önü kesilerek durduruldu.

    2'Sİ HAMİLE KADIN, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Otomobildeki 2'si kadın 4 kişi yapılan üst aramasının ardından gözaltına alındı. Kadınların hamile oldukları belirlendi. Otomobilde detaylı inceleme yapılmak için  çekiciyle Yunus Emre Polis Merkezi otoparkına götürüldü.

    Görüş Bildir