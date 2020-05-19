- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 araca çarptı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 araca çarptı
Karaman'da Narko tim ekibinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle, 2 araca çarpıktan sonra yakalanırken aracın içinden 2 hamile kadın çıktı.
- DHA
- 19.05.2020 - 06:34
Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Narko tim ekipleri takibe aldıkları 06 FE 3020 plakalı otomobili, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada 2 araca çarptı. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Valilik kavşağında önü kesilerek durduruldu.
2'Sİ HAMİLE KADIN, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Otomobildeki 2'si kadın 4 kişi yapılan üst aramasının ardından gözaltına alındı. Kadınların hamile oldukları belirlendi. Otomobilde detaylı inceleme yapılmak için çekiciyle Yunus Emre Polis Merkezi otoparkına götürüldü.