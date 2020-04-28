Kahramanmaraş'ta polisin kovalamacası sonucu yakalanan motosiklet sürücü, 3 bin 266 lira ceza yedi.

Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde uygulama yapan polis, mahallede dolaşan plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

YAKALANDI VE CEZAYI YEDİ

Polisin dur ikazına uymayan motosiklet sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken ehliyetsiz ve plakasız olduğu öğrenilen sürücüye 3 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

Polisle motosikletli şahıs arasında kovalamaca