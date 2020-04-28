Polisle motosikletli şahıs arasında kovalamaca
Kahramanmaraş'ta polisin kovalamacası sonucu yakalanan motosiklet sürücü, 3 bin 266 lira ceza yedi.
- İHA
- 28.04.2020 - 05:04
Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde uygulama yapan polis, mahallede dolaşan plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
YAKALANDI VE CEZAYI YEDİ
Polisin dur ikazına uymayan motosiklet sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken ehliyetsiz ve plakasız olduğu öğrenilen sürücüye 3 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.
Polisle motosikletli şahıs arasında kovalamaca