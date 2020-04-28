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    Polisle motosikletli şahıs arasında kovalamaca

    Kahramanmaraş'ta polisin kovalamacası sonucu yakalanan motosiklet sürücü, 3 bin 266 lira ceza yedi.
    • İHA
    • 28.04.2020 - 05:04
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    Polisle motosikletli şahıs arasında kovalamaca

    Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde uygulama yapan polis, mahallede dolaşan plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

    YAKALANDI VE CEZAYI YEDİ

    Polisin dur ikazına uymayan motosiklet sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken ehliyetsiz ve plakasız olduğu öğrenilen sürücüye 3 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

    Polisle motosikletli şahıs arasında kovalamaca

    Polisle motosikletli şahıs arasındaki kovalamaca kamerada -1

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