Polisten kaçarken kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Adana’da bir sürücü uygulama noktasında durmayıp polislerden kaçmaya çalıştı. Önce bir işyerinin darabasına sonra park halindeki otomobile çarpan sürücü ağır yaralandı.

Adana Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi, Bahçelievler Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

DUR İHTARINA UYMADI

Otomobilin sürücüsü Özgür T. polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Özgür T. kaçtığı esnada bir işyerinin darabasına daha sonra park halindeki otomobile çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI, DURUMU AĞIR

İş yerine ve park halindeki araca çarptığı halde durmayan sürücü Özgür T. yaklaşık 300 metre kadar daha ilerledikten sonra elektrik direğine çarparak durdu.

Bölgeye gelen polis ekipleri ambulans çağırdı. Araçtan çıkarılan Özgür T. sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücünün ise neden kaçtığını henüz tespit edilemedi.



