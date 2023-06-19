Polonya’dan yavru tarantula siparişi verdi, ‘biyoloji dersi için’ dedi Muğla’nın Marmaris ilçesine kargo ile gönderilen 76 tarantula yavrusuna gümrük ekipleri el koydu. Tarantulaları sipariş eden şahıs, para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Şahsın adliyede yaptığı savunmada "Çocuğumun biyoloji dersi için sipariş verdim" dediği öğrenildi.

İHA Geçen hafta Polonya’dan Muğla’nın Marmaris ilçesine gönderilen bir kargo paketi, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Bakanlığa bağlı ekipler, posta kargosunu mercek altına aldı. Belgelerinde 'akvaryum bitkisi' şeklinde beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi çerçevesinde şüpheli bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu. 'Biyoloji dersi için sipariş ettim' dedi Yapılan aramada, gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde küçük cam tüplerde 76 adet yavru ele geçirildi. Tarantulaları sipariş veren şahıs, hemen gözaltına alındı. Marmaris Adliyesi’ne sevk edilen şahsın savunmasında, lisede okuyan oğlunun biyoloji dersi için sipariş verdiğini, yasak olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. İdari para cezasıyla yırttı Şahıs, idari para cezası kesildikten sonra denetimli olarak serbest bırakıldı. Söz konusu örümceklerin halk sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmadığı kaydedilirken, yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.