Polonya’dan yavru tarantula siparişi verdi, ‘biyoloji dersi için’ dedi

Geçen hafta Polonya’dan Muğla’nın Marmaris ilçesine gönderilen bir kargo paketi, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti.
Bakanlığa bağlı ekipler, posta kargosunu mercek altına aldı.
Belgelerinde 'akvaryum bitkisi' şeklinde beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi çerçevesinde şüpheli bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu.
'Biyoloji dersi için sipariş ettim' dedi
Yapılan aramada, gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde küçük cam tüplerde 76 adet yavru ele geçirildi.
Tarantulaları sipariş veren şahıs, hemen gözaltına alındı.
Marmaris Adliyesi’ne sevk edilen şahsın savunmasında, lisede okuyan oğlunun biyoloji dersi için sipariş verdiğini, yasak olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
İdari para cezasıyla yırttı
Şahıs, idari para cezası kesildikten sonra denetimli olarak serbest bırakıldı.
Söz konusu örümceklerin halk sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmadığı kaydedilirken, yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.