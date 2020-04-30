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    Prof. Dr. Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

    Şişli'de özel bir hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle, arıza nedeniyle park eden bir kamyonete arkadan çarptı, hastanede kurtarılamadı.
    • DHA
    • 30.04.2020 - 21:39
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    Prof. Dr. Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

    Özel bir hastanede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle İstanbul'un Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde seyir halindeyken, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir kamyonete arkadan çarptı.

    Ağır yaralanan Prof. Dr. Erdamar, kamyonet sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Prof. Dr. Burak Erdamar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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