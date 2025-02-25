Putin'den flaş karar: Rusya topraklarını ABD’ye açıyor

AA

ABD'nin son günlerde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa ilişkin tutumu dikkat çekiyor..

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusunda dengeli yaklaşım sergilediğinin altını çizdi.

Ayrıca açıklamalarda, Rusya'nın çok sayıda nadir toprak metal yataklarına sahip olduğuna dikkat çekildi.

ABD, Ukrayna ile doğal kaynaklar anlaşması imzalamaya hazırlanırken Rusya'dan yapılan dikkat çeken açıklamada, Moskova'nın metal yataklarını geliştirmek için kendi planları olduğunu ancak 'siyasi irade anı' geldiğinde ABD ile işbirliği yapmaya hazır oldukları bildirildi.

ABD'NİN DAHA DENGELİ BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ""

ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısına "hayır" oyu vermesini değerlendiren Peskov, "ABD'nin daha dengeli bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Bu Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlere gerçekten yardımcı oluyor." diye konuştu.

Bunu memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Peskov, "Böyle dengeli bir yaklaşım, çözüme katkıda bulunma isteğinin olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Peskov, Avrupa'nın Ukrayna'daki yaklaşımına değinerek, "Brüksel ve Kiev'den yapılan açıklamalar, henüz denge konusunda sinyal vermiyor. Ancak Avrupalılar ve Amerikalılar arasındaki temaslar sonucunda Avrupa dengeye doğru yönelebilir." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ülkesinin BM Genel Kurulu'nda Ukrayna ile ilgili karar tasarısına "evet" oyu vermesi nedeniyle halkından özür dilediğine dikkati çeken Peskov, bu yaklaşımının hoşlarına gittiğini söyledi.

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'a güvenip güvenmediği yönündeki soru üzerine ise şunları kaydetti:

Kendimize güveniyoruz. Amerikalılara güvenip güvenmediğimizi söylemek için ciddi bir yoldan geçmek lazım. Karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Birbirimize karşı çok sayıda adım atılması gerekiyor. Bu adımlar, güven ortamının oluşması ve yenilenmesine katkıda bulunacak. Son 4 yılda birçok çok şey yaşandı ve bozuldu. Bunları hemen düzeltmek imkansız. Yapılacak çok iş var.

Rusya ve ABD liderlerinin, diyaloğun yeniden tesis edilmesi konusunda siyasi irade gösterdiğini belirten Peskov, "İlk başta ikili ilişkilerdeki sorunlar çözülecek. Bundan sonra gündemde Ukrayna krizinin çözümü var. Bunun ardından ancak ekonomi ve ticaret alanındaki projelerin ele alınmasına sıra gelecek. Bunun için imkan var." dedi.

AMERİKALILARIN NADİR TOPRAK METALLERİNE OLAN İHTİYACINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sözcü Peskov, Amerikalıların nadir toprak metallerine ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Elimizde bunlardan çok var. Stratejik kaynakların geliştirilmesine yönelik planlarımız var. Bu konuda işbirliği için oldukça geniş imkan var. Zaman gelince buna da açık olacağız." şeklinde konuştu.

Suriye'deki duruma değinen Peskov, Suriye yönetimiyle temasları sürdürdüklerini dile getirerek, "Çalışma süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

PUTİN TELEVİZYONA DEMEÇ VERMİŞTİ

Dün devlet televizyonuna demeç veren Putin, Rusya'nın gelecekteki bir Rusya-ABD ekonomik anlaşması kapsamında hükümet ve özel sektör de dahil olmak üzere Amerikalı ortaklarla ortak projelere açık olduğunu ifade etmişti.

ABD İLE UKRAYNA ARASINDA ANLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile nadir metal anlaşması imzalanacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, Washington'ın Ukrayna'nın madenlerine erişimini öngören anlaşmanın yakın bir zamanda imzalanmasının planlandığı kaydedilmişti.

Bu kapsamda Trump, Zelenski'yi bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'da ağırlayabileceğini bildirdi.