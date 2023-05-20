Eminönü'nde yemek yiyenleri çeken yabancıya gereken ceza verildi Eminönü'nde Ramazan ayında oruç tutmayanların görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek.

DHA

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Ramazan ayında oruç tutmayanların yemek yediği anların videosunu çekerek 'Evet arkadaşlar, kadir gecesini geçirdik. Burada herkes rahat rahat yemek yiyor, utanma yok' sözleriyle paylaşan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Gözaltına alındı

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Afganistan uyruklu Abdullah J. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından 16 Mayıs Salı günü yakalanarak gözaltına alındı.

Sınır dışı edilecek

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdullah J., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.