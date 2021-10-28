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- Rize'de 1 mahkum taşıyan cezaevi aracı devrildi: 11 yaralı
Rize'de 1 mahkum taşıyan cezaevi aracı devrildi: 11 yaralı
Yoldaki buzlanma nedeniyle devrilen kamyonetle, cezaevi aracı kayarak çarpıştı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 28.10.2021 - 17:19
- Güncelleme : 28.10.2021 - 17:21
Rize'de Şükrü Akıncı kontrolündeki 53 DE 365 plakalı kamyonet, yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.
Bu esnada Erzurum'dan Rize'ye hükümlü taşıyan 12 AU 850 plakalı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait cezaevi aracı da yolda kayarak, kamyonete çarptı.
11 KİŞİ YARALI
Araçta bulunan 8 jandarma personeli, 2 şoför ve 1 mahkum yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Rize’deki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.