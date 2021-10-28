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    Rize'de 1 mahkum taşıyan cezaevi aracı devrildi: 11 yaralı

    Yoldaki buzlanma nedeniyle devrilen kamyonetle, cezaevi aracı kayarak çarpıştı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 17:21
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    Rize'de 1 mahkum taşıyan cezaevi aracı devrildi: 11 yaralı

    Rize'de Şükrü Akıncı kontrolündeki 53 DE 365 plakalı kamyonet, yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.

    Bu esnada Erzurum'dan Rize'ye hükümlü taşıyan 12 AU 850 plakalı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait cezaevi aracı da yolda kayarak, kamyonete çarptı.

    11 KİŞİ YARALI

    Araçta bulunan 8 jandarma personeli, 2 şoför ve 1 mahkum yaralandı.

    Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Rize’deki hastanelere kaldırıldı.

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    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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