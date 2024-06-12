Rize'de 2 öğrencinin boğulmasıyla ilgili Kuran kursu hocası tutuklandı Ardeşen ilçesinde serinlemek için girdikleri derede akıntıya kapılan Kuran kursu öğrencilerinden Şifa Elğay ve Muhammed Koç’un hayatını kaybetti, kurs hocası Abdülhamit Yıldırtan tutuklandı.

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DHA

Dün saat 17.00 sıralarında Rize'nin Ardeşen ilçesinden geçen Fırtına Deresi'ne, Tolunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Kuran Kursu'nda eğitim gören 6 öğrenci hocaları ile girdi. Suda sürüklenen 6 öğrenciden 2'si hocaların ve çevredekilerin yardımı ile çıkarılırken, 4 öğrenci gözden kayboldu.

Kayıp 2 öğrencinin cansız bedeni bulundu

Öğrenciler için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Botlar ve dalgıçlarla yapılan aramada 2 öğrenci kurtarılırken, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kuran kursu hocası tutuklandı

Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dereye giren öğrencilerle birlikte olan Kuran kursu hocası Abdülhamit Yıldırtan polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldırtan, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Vali Baydaş: "Eksilik veya zaaf varsa üstüne gideceğiz"

Olayla ilgili görevli bir kişinin tutuklandığı söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şu ifadeleri kullandı:

Gençlerimiz akıntıya kapılıp ilerleyince etrafta bulunanlar, başlarındaki hocaları da olmak üzere kurtarmak için dereye atlıyorlar. Hoca da akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesine maruz kalanlardan biri. Toplam akıntıya kapılan 6 kardeşimiz var. 2'si kendi imkanları ile sudan çıkıyor. Ekipler tarafından çıkarılan 2 kişiden birinin durumu kritik, diğer gencimizin tedavisi sürüyor. Olayda 2 evladımızı ise kaybettik. Onların da cenazeleri bugün ailelerine teslim edilip, memleketlerine uğurlanıyor. Ailelerine sabır diliyorum. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir görevli gözaltına alınmıştı. Konu etraflıca araştırılıyor. Burada bir eksilik veya zaaf varsa üstüne gideceğiz. Ama savcılığımızın başlattığı adli süreç neticesinde öğrencilerin başında olan görevli tutuklanmıştır.

Hafızlık sınavına girmişlerdi

Serinlemek için girdileri derede akıntıya kapılan 4 öğrenciden Şifa Elğay(17) ve Muhammed Koç'un(17) hayatını kaybettiği, hastanede tedaviye alınan Vefa E.(17) ile Yaşar G.'nin(18) bir gün önce eğitim gördükleri Kuran kursunda hafızlık sınavına girdikleri ve evlerine gitme hazırlığında olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)