Rize'de 60 köy yolu kardan kapandı

İHA

Rize'de kar yağışı etkili oluyor.

Yağış, yüksek rakımlardaki köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu.

ULAŞIMA KAPANAN YOLLAR

Rize merkezde 10, Ardeşen ilçesinde 6, Çayeli ilçesinde 1, Derepazarı ilçesinde 7, Fındıklı ilçesinde 2, Güneysu ilçesinde 3, İkizdere ilçesinde 22, İyidere ilçesinde 3 ve Kalkandere ilçesinde 6 olmak üzere toplamda 60 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler tarafından 9 ilçedeki 58 köy yolunda ulaşımın devam edebilmesi için toplamda 39 iş makinesi ve 88 personelden oluşan ekiple kar temizleme çalışmaları devam ediyor.