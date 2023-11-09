Rize'de ambulansın otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı Rize'de ambulansın otomobile arkadan çarptığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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DHA

Rize'nin Derepazarı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Ercan Sağlam yönetimindeki ambulans, kavşaktan ilçe merkezine girmek isteyen Hızır Eskit idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

6 yaralı

Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi ile ambulanstaki 1 kişi, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)