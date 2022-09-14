Rize’de, çalıştığı iş yerinde 150 bin TL’lik soygun yaptı

1 ay önce girdiği iş yerinden 4 son model cep telefonu ve kasadaki paralar ile toplamda 150 bin liralık hırsızlık yapan M.Ç. isimli şahıs, kayıplara karıştı.

Rize’de, Tophane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncuda önceki akşam saat 21.00 sıralarında, yaklaşık 1 ay önce tamir ustası olarak işe başlayan M.Ç., iş arkadaşı ile iş yerini kapattıktan 20 dakika sonra yeniden dükkana gelerek cebinden çıkardığı anahtarlar ile kapıyı açmaya çalıştı.

M.Ç., alt kilidi açmakta zorlanınca dikkat çekmemek için telefonla oynuyor gibi yapıp, çevrede 1 tur attı. İkinci kez de kapıyı açamayan M.Ç., yine aynı numara ile iş yerinin önüne geldi.

Son denemesinde içeri giren M.Ç., cebinden çıkardığı poşetin içerisine tezgahta bulunan son model 4 cep telefonu koyduktan sonra kasaya yöneldi.

Arka cebindeki anahtarı bulamadı

Kasada bulunan nakit paraları da alarak poşete koyan şahıs, çıkış için kapıya yöneldiği sırada ilk etapta anahtarı bulamadı.

Ceplerini arayan M.Ç., panik olarak gittiği yerlere yeniden baktı ve sonra yine arka cebinde bulduğu anahtar ile kapıyı kapatarak dükkandan ayrıldı.

Hırsızlık anları kamerada

İHA’nın haberine göre; toplamda yaklaşık 22 dakika süren hırsızlık anları ise dükkanın içerisindeki iki, kapıda bulunan bir kameraya anbean yansıdı. İş yeri sahibi olayla ilgili polise giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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“Her yere başvurduk, hiçbir netice çıkmıyor”

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Mehmet Çelik, "Ben işçi aradığım için internete ilan koymuştum. Onu da internetten buldum. Sonra telefonları tamir etmesi için usta olarak dükkanıma aldım. İşini güzel yapıyordu. Benimle yaklaşık 1 ay boyunca çalıştı. Ondan sonra arkadaşlar saat 21.00 civarlarında dükkanı kapatıyorlar. Yaklaşık 20 dakika sonra gelip kapıyı anahtarla açıp dükkanın içerisindeki telefonları, kasadaki paraları ve müşterilerin tamir için verdikleri telefonları alıp götürüyor. Sabah dükkanı açan arkadaşımız telefonların olmadığını fark edip beni arıyor. Daha sonra telefonları çalan arkadaşın telefonunu arıyoruz açmıyor. Kasadan da 30 bin TL civarında para çalıyor. Müşterilerinde çalmış olduğu telefonların da yüzde 80'inini ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Her yere başvurduk, hiçbir netice çıkmıyor. Adamın 12 civarında sabıka kaydı olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Ondan hiç beklemezdik, çok iyi rol oynuyordu”

Sabah dükkanı açtığında telefonların bulunduğu vitrinin boş olduğunu fark ettiğini söyleyen iş yeri çalışanı Nurcan Yılmaz ise, "Sabah üst anahtarı açtım. Alt anahtarı da açmaya çalışınca açık olduğunu fark ettim. Kapatamamışlardır diye normal karşıladım. Dükkandan içeri girdiğimde vitrinde 4 yerin boş olduğunu gördüm. İlk önce telefonları takas yaptığımız için o kısımlar boş kalmıştır. Önce hiç umursamadık. Daha sonra bir arkadaşımız daha geldi. O da durumu fark edince ustayı aramaya başladık. Fakat telefonları açmadı. Telefonları açmayınca biz de dedik ki bu işte bir terslik var. Daha sonra kamera kayıtlarını da izlediğimizde soyulduğumuzu anladık. Müşterilerimiz de mağdur oldu biz de mağdur olduk. Ondan hiç beklemezdik, çok iyi rol oynuyordu." şeklinde konuştu.