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Rize'de can pazarı: Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan baba ile oğlu kurtarıldı Abone Olun

Rize'de can pazarı: Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan baba ile oğlu kurtarıldı Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'ne serinlemek için girdikten bir süre sonra akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuk ve oğlunu kurtarmaya çalışan baba, bir süre sürüklendikten sonra kurtarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Ailesiyle tatil için bölgeye gelen Zeyd Taha Sayan (10), serinlemek için Fırtına Deresi'ne girdi. Oğlunu kurtarmak isterken kendisi de akıntıya kapıldı Sayan'ın bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldığını fark eden baba Beşir Sayan, suya girerek oğlunu kurtarmak istedi. Babanın da akıntıya kapılarak suda sürüklenmesi üzerine çevredekiler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. 50 metre sürüklenen baba ile oğlu kurtarıldı İhbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK, polis ve sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre sürüklenen baba ve oğlunu dere yatağına gerilen halatla kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beşir ve Zeyd Taha Sayan, tedavilerin ardından taburcu edildi.

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