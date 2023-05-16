Rize'de çay sezonu açıldı: Üreticiler toplamaya başladı Çay sezonunun açılmasıyla Rizeli çay üreticileri, çay toplamak için bahçelere girmeye başladı.

İHA

Doğu Karadeniz’de 2023 yaş çay sezonunun açılmasıyla çay bahçeleri hareketlenmeye başladı.

Rize başta olmak üzere Artvin, Trabzon ve Giresun’da çay üreticilerinin dört gözle beklediği çay hasadı için ÇAYKUR tarafından 10 Mayıs itibarıyla 2023 yaş çay sezonunun açıldığı duyuruldu.

Çay toplama işlemi başladı

3 sürgün halinde toplanan yaş çay için sezonun verimli geçmesini bekleyen üreticiler, 1. sürgün için çay toplama işlemine başladı.

Rize’nin Pazar ilçesinde çay üretimi yapan Süleyman Görmüş isimli çay müstahsili, bu yıl çay bitkisinin verimli olduğunu ifade ederek “Yaş çay sezonuna başladık. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bol kazançlı olsun inşallah. Çayımız da güzel. Allah’a şükürler olsun bu yıl çayımız verimli.” dedi.

"Çay taban fiyatından memnunuz"

Bir başka çay müstahsili Serpil Basa ise bereketli bir sezon geçireceklerini düşündüğünü kaydederek, “Hayırlısıyla başladık. Allah hayırlı bereketli eder inşallah. Şükürler olsun çayımız bu yıl verimli. Çay taban fiyatından da memnunuz. Allah’a şükürler olsun.” ifadelerini kullandı.