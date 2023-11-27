Rize'de deniz kenarındaki sosyal tesisi taşan deniz bastı Fındıklı ilçesinde dev dalgaların hedefi olan deniz kenarındaki işletmeyi bir anda dalgalar işgal ederken Çayeli ilçesinde de dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil yolu sular altında kaldı.

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan şiddetli fırtına ve dev dalgalar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Fırtınanın etkisiyle Rize'nin Fındıklı ilçesi sahilinde meydana gelen dev dalgalar, belediyeye ait sosyal tesislere zarar verdi. Güçlü dalgalar, sosyal tesislerin içine kadar ilerleyerek masa ve sandalyeleri sürükledi, iş yerinde cam çerçeveleri kırarak maddi hasara yol açtı.

Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve bu görüntüler adeta bir tsunami felaketini anımsattı.

Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı

Öte yandan Çayeli, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde ise Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı. Dalgaların yola kadar çıkması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yer yer 2 şeridi de kaplayan sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, bazı noktalarda ise kontrollü bir şekilde geçiş sağlanıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)