Rize’de dereye uçan araçta ölen 5 kişi, son yolculuklarına uğurlandı Yayla dönüşü dereye uçan hafif ticari araçta sürücü, eşi, kızı ve komşuları hayatını kaybetti. 5 kişinin cenazeleri, toprağa verildi.

DHA

Bir aile, komşularıyla birlikte feci bir kazaya kurban gitti.

O kaza önceki gün meydana geldi…

Rize’nin Çayeli ilçesi Buzlupınar köyü mevkisinde seyir halinde olan Hayrullah Bilgin idaresindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, istinat duvarını da aşarak dereye düştü.

Evlerine giren ayıyı çıkarmak için gittiler

Kazada sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ile komşusu Mehmet (65) ve eşi Mürvet Özdemir (54), hayatlarını kaybetti.

Bilgin ile Özdemir ailelerinin komşu olduğu, Hayrullah Bilgin'in ilçede fırın işlettiği, Mehmet Özdemir'in de dolmuş şoförlüğü yaptığı belirtildi.

İki ailenin, ayı giren Eğzar Yaylası'ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Beyza Bilgin'in de 2 yıllık üniversite mezun olup, babasına fırında yardım ettiği bildirildi.

Cenazeler toprağa verildi

Hayatını kaybeden 5 kişi için ilçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde cenaze düzenlendi.

Kuvvetli yağışa rağmen camiye akın edenler, acılı aile yakınlarına taziye dileklerini sundu.

Öğle vakti İl Müftüsü Naci Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, dualarla toprağa verildi.