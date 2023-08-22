Rize'de dereye uçan kamyonetteki babaanne ölürken torunu yaralandı

DHA
Rize'nin İkizdere ilçesi Kumluk mevkisinde Fatih Emir (25) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp 25 metreden dereye düştü.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Dereye inen ekipler ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücünün babaannesi Günaçar Emir'in (75) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü ise kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Günaçar Emir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.