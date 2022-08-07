Rize'de doğum gününde kaza yapıp öldü

Otomobilin çarptığı 71 yaşındaki motosikletli ecep Ali Can, doğum gününde hayatını kaybetti.

Rize’nin Gündoğdu Mahallesi'ndeki Söğütlü mevkiinde bir trafik kaazası meydana geldi.

Denize girmek için motosikletiyle seyir halinde olan 71 yaşındaki Recep Ali Can'a, aynı mevkide otomobiliyle ilerleyen ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü çarptı.

Durum ekiplere bildirildi

Çarpmanın etkisiyle 71 yaşındaki Recep Ali Can, yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Doğum gününde öldü

71 yaşındaki Can, olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybeden Can'ın doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.



