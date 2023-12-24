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Rize’de fırtına çatıları uçurdu: Araçlar zarar gördü

Rize’de fırtına çatıları uçurdu: Araçlar zarar gördü Kent merkezinde dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle uçan çatılar binalara ve araçlara zarar verdi. Fırtınanın bugün de etkili olması bekleniyor.