İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı verildi.
Uyarının ardından Rize’de dün gece saatlerinde fırtına etkisini gösterdi.
Rize Merkez ve ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.
Arabalara zarar verdi
Uçan çatılar binalara ve arabalara zarar verdi.
Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar uçmuş çatıları temizlemek için çalıştı.
Kepçelerle çalışma yapıldı
Vatandaşların ihbarları üzerine uçan çatılardan kapanan yolları açmak için kepçelerle çalışma yapıldı.
Araçlarda maddi hasar oluştu
Fırtınadan ötürü herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken araçlarda ve binalarda maddi hasar oluştu.
Fırtınanın bugün de etkili olması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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