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DHA

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı 3 katlı bir bina, garajdan başlayarak her yere yayılan alevlere teslim oldu.

Mustafa Yazıcı’ya ait olduğu öğrenilen villada çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Yangın bölgesine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GERÇEK YANGININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, villada kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylara rastlandı.

EVE HIRSIZ GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada, villaya balkon kapısının kırılarak girildiği, şüpheli ya da şüphelilerin içeride yiyip içtiği ve kaldığı tespit edildi.

Yangının, garajdaki parçalara ayrılmış elektrikli otomobilden çıktığı belirlendi.

BATARYANIN PATLAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Otomobilin bataryasının patlamaması olası faciayı önledi.

Yangın sonrası parmak izi çalışması yapan ekipler, eve giren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"BU YÖREDE HIRSIZLIK OLMADIĞI İÇİN KAMERA KOYMADIM"

Villanın sahibi Mustafa Yazıcı, “Ben yazın burada, kışın İstanbul’da yaşıyorum. Bana ‘Ev yanıyor’ diye bir telefon geldi. Bende apar topar geldim. Geldiğimde her şeyin yandığını gördüm.

Burada bir ya da birkaç kişi yaşam sürdürdüler. Çay içildi, bisküvi yenildi. Sigara ve sigara dışında farklı izmaritler bulundu. Şok içinde kaldık. Bu yörede yıllarda böyle bir şey olmadığı için kamera sistemi de koymadım.” dedi.

"ENTERESAN BİR OLAY"

Garajdaki aracının parçalarına ayrıldığını söyleyen Yazıcı, “Arabanın bagaj kapağı, ön kaputu, kapını yan tarafı ve farları aldılar. Yukarıdan eşya getirip arabayı ateşe vererek bu elektrikli arabanın pillerini fark edip, infilak ettirmek istediler. Bu çok enteresan bir olay.” diye konuştu.