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    Rize'de hoparlörle ezan açan çocuk konuştu: İftardan 10 dakika sonraydı

    İftardan 10 dakika önce ezan okutarak vatandaşların oruçlarını erken açtırdığı iddia edilen gençler, telefonundan verileri göstererek ezanı iftardan 10 dakika sonra açtıklarını ifade etti.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:15
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    Rize'de hoparlörle ezan açan çocuk konuştu: İftardan 10 dakika sonraydı

    Rize'de yaşayan bir grup genç, sosyal medyanın çalkalanmasına neden olan hareketler sergiledi.

    Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan vatandaşlar, gençler tarafından kandırıldı.

    Geçtiğimiz pazar günü İslampaşa Mahallesi’ndeki gençler, sahilde bulunan çardaklarda orucunu açan vatandaşlara şaka yapmak istedi.

    "Ezan şakası yaptık"

    İftardan 10 dakika sonra ses bombası ile evlerinin balkonundan ezan sesi açan gençler, bu görüntüleri kaydederek sosyal medya hesaplarından ‘İftardan 10 dakika sonra Rize’de ezan şakası yaptık’ şeklinde paylaştı.

    Fakat görüntüyü görenler, aynı görüntüyü ‘İftardan 10 dakika önce insanlara oruçlarını bozdurdular’ diye paylaştı. Bu paylaşım ise gençlerin başına bela oldu.

    Rize'de hoparlörle ezan açan çocuk konuştu: İftardan 10 dakika sonraydı VİDEO

    Rize de hoparlörle ezan açan çocuk konuştu: İftardan 10 dakika sonraydı #1

    İftardan 10 dakika sonra açtılar

    Amaçlarının 10 dakika önce oruçlarını açan vatandaşların ‘Bu ne ezanı şimdi’ diye düşünmesi olduğunu dile getiren gençler, yaptıkları şaka nedeniyle bütün tepkileri üzerlerine topladı.

    Bir anda sosyal medyada gündem olan gençler, durumu açıklamak için paylaşım yapan herkese tek tek ulaşma çalışmalarına başladı.

    Rize de hoparlörle ezan açan çocuk konuştu: İftardan 10 dakika sonraydı #2

    "10 dakika önceymiş gibi paylaştılar"

    Paylaşılan videoda elinde ses bombasını balkonun kenarında tutarak telefonundan ezan okunan 17 yaşındaki Erdoğan Kazdal isimli genç, videoyu iftardan 10 dakika sonra çektiklerini ancak sosyal medyada 10 dakika önce yapılmış gibi paylaştığını ifade ederek, "İftarda yemeğimizi yedikten sonra insanlara şaka yapmak amaçlı balkona çıktık. Telefondan ezanı açtık. 18.51’de iftarı açmıştık, 19.02’de biz bu videoyu çekiyorduk. Öylesine şaka amaçlı yapalım dedik, olay çok yanlış anlaşıldı. Biz ezan okundu insanlar ‘Bu ne şimdi’ desin diye yaptık ama yanlış anlaşıldı. Çok farklı yerlere gitti konu. Bir belediye başkanı da iftardan önceymiş gibi paylaştı ve bir anda ortalık karıştı. Biz iftardan 10 dakika sonra açtık ama 10 dakika önceymiş gibi paylaştılar." dedi.

    Sahilde iftarı bekleyenlere sahte ezanla oruç açtırdılar VİDEO ARŞİV


    Aile kızdı, polis olay yerine gitti

    Videonun hızla paylaşılmasının ardından tepkilere neden olduğunu ve polis ekiplerinin de kendilerini uyardığını sözlerine ekleyen Kazdal, "Kızan oldu bayağı. Ailem evde değildi, köye çıkmıştı. Ne oldu neden böyle bir şey ettiniz diye kızdılar. Polis geldi, onlar da ‘Neden böyle bir şey yaptınız’ diye sordu bize. Bir anda olayın farklı boyutlara taşındığını anlattık polise. Onlar da uyardılar bizi." şeklinde konuştu.

    Rize de hoparlörle ezan açan çocuk konuştu: İftardan 10 dakika sonraydı #3

    Rize de hoparlörle ezan açan çocuk konuştu: İftardan 10 dakika sonraydı #4


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