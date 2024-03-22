İHA
Rize'de çıkan kavgada döküldü.
20 Mart Çarşamba günü merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde komşu olan T.Ç, B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K, K.Ö.K, S.K. ve D.Ö.K. arasında sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.
7 kişi gözaltın alındı
Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, emniyet güçleri 7 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.
1 kişi tutuklandı
B.Ö.K, D.Ö.K. ve H.Ç'ye adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verilirken, şüphelilerden B.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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