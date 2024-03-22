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Rize'de husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi tutuklandı

Rize'de husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi tutuklandı Rize'de daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.