Rize'de köpek saldırısına uğrayan çocuk: Direkt kollarıma saldırdı Rize’nin Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, sevdiği köpek tarafından saldırıya uğradı.

İHA

Başıboş sokak köpeği sorunu bir çocuğun daha canını yaktı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde dün ilçeye bağlı Selamet köyünde, evinin önünde oynayan 12 yaşındaki E.B.’nin yanına bir köpek yaklaştı.

Yanına gelen köpeği beslemek isteyen E.B. evden aldığı yiyeceği verip, başını eliyle okşamaya çalıştı.

Beslemek istedi, saldırıya uğradı

O esnada köpek, E.B.’ye saldırdı.

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kolundan da yaralan çocuk, Güneysu’da yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"Oyun oynarken direkt benim kollarıma saldırdı"

Köpekle oynadığı sırada koluna saldırdığını söyleyen E.B., “Ben köpeği besleyip, seviyordum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Herkes besliyordu. Ben de onunla oyun oynarken direkt benim kollarıma saldırdı. Kolumu kurtarmaya çalışırken diğer koluma da saldırdı. Olay böyle oldu. Sonrasında ben bağırdım. Ben o korkuyla ağlama fırsatım da olmadı. Evden arabayla hastaneye gittik. Güneysu’daki hastaneden de beni buraya sevk ettiler.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)