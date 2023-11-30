Rize'de köpekten kaçan çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar... Pazar ilçesinde köpek tarafından kovalanan çocuk başka bir köpeğe takılarak yoldan geçen arabanın önüne düştü. Kafasından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

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İHA

Sokak köpeği saldırılarının sonu gelmiyor.

Saldırıların birçoğu ölümle sonuçlanıyor. Sahipsiz köpekler 7'den 70'e tüm vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.

Bu kez ise olayın adresi Rize.

Köpekten kaçarken başka köpeğe takıldı

Pazar ilçesinde okuldan çıkan 12 yaşındaki Eyüp Ş., bir köpek tarafından kovalanmaya başlandı.

Köpekten kaçmaya başlayan çocuk, başka bir köpeğe takılıp yere düştü. Yere düştüğü esnada yoldan geçen aracın sürücüsü çocuğu fark edip hemen durdu.

Yaralandı

Düşmenin etkisiyle kafasından hafif yaralanan 12 yaşındaki çocuk etrafta bulunan vatandaşlar tarafından buzla müdahale edildi.

Vatandaşlar tarafından 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

O anlar kamerada

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun köpek tarafından kovalandığı anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)