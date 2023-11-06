Rize'de KYK yurdunda zemine çakılan boş asansör paniğe neden oldu

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)- RİZE'de, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda boş asansör, arıza nedeniyle zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli Seranur D. (22), tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yurt binasından çıkan öğrenciler durumu protesto ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi.
Rize merkez Fener Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencisi Seranur D. (22), tek başına 9. katta bindiği asansörden giriş katında indi, öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör bilinmeyen nedenle arızalanınca zemine çakıldı.
Seranur D., indiği boş asansörün zemine çakılıp gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi.
Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Vali ile Rektör yurda geldi
Yurt binasından çıkan öğrenciler yurt yönetimini protesto etti.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda gelerek öğrencilerin sorunlarını dinledi.
Baydaş, ihmal iddialarına ilişkin inceleme başlatıp gerekirse sorumluların görevlerinden alınacağını belirtti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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