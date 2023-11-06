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Rize'de KYK yurdunda zemine çakılan boş asansör paniğe neden oldu

Rize'de KYK yurdunda zemine çakılan boş asansör paniğe neden oldu Rize'de KYK yurdunda boş asansör arıza nedeniyle zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle çakılması üzerine fenalık geçiren bir öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.