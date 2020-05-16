Rize'de mahallede köpek istemeyen akrabaları saldırdı

Mimar Havva Nur Karaman, mahallede köpek beslemesine karşı çıkan akrabalarının saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken, Karaman, bu kişilerden şikayetçi oldu.

Rize’nin merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi’nde oturan mimar Havva Nur Karaman, Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı’nın kendisine hediye ettiği kangal cinsi köpekleri beslemeye başladı.

VETERİNER GELİNCE YİNE KAVGA ÇIKTI

Havva Nur Karaman’ın iddiaya göre mahallede köpek beslenmesinden rahatsız olan akrabaları H.K. ile eşi Ş.K., belediye ekiplerini arayarak, şikayetçi oldu.

Rize Belediyesi veteriner ekipleri, mahalleye geldiği sırada akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. ve eşi Ş.K., Havva Nur Karaman’a saldırdı. Karaman yere düşerken, araya girenler kavgayı ayırdı. Havva Nur Kahraman, çiftten şikayetçi oldu.

Bu arada, H.K. ve Ş.K. çiftinin, köpeklerin başında sigara söndürdükleri öne sürüldü.