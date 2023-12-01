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Rize'de odun toplamaya gidip kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Rize'de odun toplamaya gidip kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor Ardeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar’ı arama çalışmaları 5'inci günde de karadan, havadan ve denizden sürüyor.