Rize'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın can verdi Rize'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

İHA

Rize'nin Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda M.O. idaresindeki otomobil, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hafize Döne'ye (75) çarptı.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü M.O., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Hafize Döne'nin cansız bedeni cenaze arabasına konularak Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Bir süre kontrollü bir şekilde tek şeritten devam trafik olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)