Rize'de rafting botundan düşen genç kız akıntıya kapıldı

Deredeki botun devrilmesiyle paniğe kapılıp suda sürüklenmeye başlayan genç kızın yardımına çevredeki polis memuru yetişti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Fırtına Vadisi'nde rafting yapmak isteyen 4 kişilik gurubun botu, alınan tüm önlemlere rağmen yanlış hareketleri sonucu devrildi.

Botta bulunan 3 kişi profesyonel rafting sporcusu tarafından kurtarılırken, 17 yaşındaki genç kız ise panik yaparak bir anda akıntıya kapıldı.

SÜRÜKLENEN KIZI POLİS KURTARDI

O esnada derenin kenarında bulunan polis memuru bir anda dereye atlayarak akıntıların arasında sürüklenen genç kızı yakaladı ve karaya çıkardı. Sağlık epikleri, genç kızı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürdü.