Rize'de şiddetli yağmur: Cadde ve sokaklar göle döndü Rize'de meydana gelen şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar da serinlemek amacıyla yağmurun altında yıkandı.

İHA

Rize'de bir anda etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rize Merkezde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarları açma görevini de vatandaşlar üstlendi. Yağmura yakalanan vatandaşlar da binaların altına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Bir vatandaşında yağmurda ayaklarının ıslanmaması için çözümü ayaklarına poşet bağlayarak buldu. Yaklaşık 30 dakika süren yağmurun ardından göle dönen yollar rögarların açılmasıyla birlikte normale dönmeye başladı.

YAĞMUR ALTINDA YIKANARAK SERİNLEDİLER

Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Merkeze bağlı Eminettin Mahallesi'nde de sıcaktan bunalan gençler sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Gençlerin o anlarını ise arkadaşları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

KIYI KESİMLERİ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)