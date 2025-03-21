Rize'de takla atan otomobil hurdaya döndü

İHA

Rize’nin İyidere ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde Rize Veliköyspor Teknik Direktörü Yasin Çelik sevk ve idaresindeki otomobil, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Çelik, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Çelik’in kaburgasında kırık olduğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.