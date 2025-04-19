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İHA

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde, korkunç bir olay meydana geldi.

Yeni yaş çay sezonuna hazırlık yapmak için İstanbul’dan memleketi Rize’ye gelen Kadir Sarı, çay bahçesinin bakımını yaptıktan sonra bitkilere gübre vermek istedi.

Ağır olan gübre çuvallarını ilkel teleferiğin vagon kısmına koyan Sarı, aşağıya indirmek için teleferiği hareket ettirdi.

TELEFERİK TELİNE TAKILDI

Bu esnada teleferiğin vagonu ile motoru arasında bulunan ve vagonun aşağıya inmesini sağlayan çelik sırma teline takılan Sarı, kurtulamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya sürüklendi.

Tutunamayarak aşağıya düşen Sarı’yı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.